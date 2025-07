Bundesliga-Kandidat Stankovic hat unterschrieben

Der FC Brügge hat das Rennen um Aleksandar Stankovic (19) gewonnen. Beim 19-fachen belgischen Meister unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029. Inter Mailand kassiert dem Vernehmen nach acht Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni.

Interesse an Stankovic hatten auch die Bundesligisten VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg und Hamburger SV signalisiert. Der serbische U21-Nationalspieler stammt aus der Inter-Jugend und war in der abgelaufenen Saison in die Schweiz an den FC Luzern verliehen.