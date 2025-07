25 Millionen: Roma hat Abraham-Nachfolger im Visier

Die AS Rom sucht nach dem Abgang von Tammy Abraham (27) zu Besiktas einen neuen Stürmer – und hat dabei offenbar Nikola Krstovic vom Ligakonkurrenten US Lecce im Blick. Laut ‚Corriere dello Sport‘ prüfen die Römer eine Leihe mit Kaufoption für den 25-jährigen Montenegriner, dessen Ablöse sich auf rund 25 Millionen Euro belaufen soll. Seit seinem Wechsel aus der Slowakei in die Serie A vor zwei Jahren absolvierte Krstovic 72 Pflichtspiele für Lecce, in denen ihm 18 Tore und sieben Vorlagen gelangen.

Neben dem bulligen Angreifer befindet sich auch Georges Mikautadze (24) von Olympique Lyon im Visier der Hauptstädter. Der französische Traditionsklub steht aus finanziellen Gründen unter Druck und muss Einnahmen generieren, um einen drohenden Zwangsabstieg zu vermeiden. Mikautadze, der auch bei mehreren Klubs aus England, Deutschland und Spanien gehandelt wird, könnte bei den Römern ebenfalls ins Beuteschema passen.