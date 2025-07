Rekordsumme: Besiktas verpflichtet Abraham

Tammy Abraham setzt seine Karriere in der Süper Lig fort. Wie der türkische Hauptstadtklub Besiktas offiziell mitteilt, wechselt der 27-Jährige von der AS Rom an den Bosporus. Der Mittelstürmer kommt zunächst für eine Gebühr von zwei Millionen Euro für ein Jahr leihweise nach Istanbul.

Anschließend greift eine Kaufpflicht über 13 Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen an erfolgsabhängigen Boni. Im Zuge dessen wird Abraham einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Damit ist der ehemalige englische Nationalspieler der neue Rekordeinkauf von Besiktas und löst Moatasem Al-Musrati (29), der im vergangenen Sommer für elf Millionen Euro vom SC Braga gekommen war.