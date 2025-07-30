Kasimpasa holt Baldursson
Mittelfeldspieler Andri Fannar Baldursson (23) verlässt den FC Bologna und schließt sich Kasimpasa an. Beim türkischen Erstligisten unterschreibt der Isländer einen Dreijahresvertrag.
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Kasımpaşa @kasimpasa – 14:00
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Andri Fannar Baldursson Kasımpaşamızda
Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza
Andri Fannar Baldursson Kasımpaşamızda
Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza
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