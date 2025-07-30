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Offiziell

Kasimpasa holt Baldursson

Mittelfeldspieler Andri Fannar Baldursson (23) verlässt den FC Bologna und schließt sich Kasimpasa an. Beim türkischen Erstligisten unterschreibt der Isländer einen Dreijahresvertrag.

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Kasımpaşa
Transfer 🤝📝

Andri Fannar Baldursson Kasımpaşamızda

Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza
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Bologna
Kasimpasa
Andri Baldursson

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Bologna Logo FC Bologna
Kasimpasa Logo Kasimpasa
Andri Baldursson Andri Baldursson
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