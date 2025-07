Barça: Topklub zeigt Interesse an ter Stegen

Die Zeichen bei Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona stehen klar auf Abschied. Mit der Verpflichtung von Joan García (24) hat der Klub ein deutliches Signal gesetzt: Der langjährige Stammtorhüter hat keine Zukunft mehr in Katalonien. Trotz eines laufenden Vertrags bis 2028 scheint das Kapitel Barça für den 33-Jährigen beendet – nun bahnt sich ein spektakulärer Wechsel innerhalb Europas an.

Wie die spanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, beschäftigt sich Inter Mailand mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalkeepers. Hintergrund: Stammkeeper Yann Sommer (36) könnte die Norditaliener in Richtung Galatasaray verlassen. Sollte der Schweizer wechseln, könnte ter Stegen die Rolle der Nummer eins übernehmen. Inter, zuletzt Champions League-Finalist und Dauergast an der Spitze der Serie A, wäre sportlich wie finanziell ein attraktives Ziel.

In den vergangenen Wochen hatten sich bereits Galatasaray und die AS Monaco mit der Personalie befasst, konkrete Gespräche kamen jedoch bislang nicht zustande. Mit Inter Mailand schaltet sich nun erstmals ein europäischer Topklub in den Poker um ter Stegen ein – und könnte dem FC Barcelona zeitnah ein offizielles Angebot unterbreiten.