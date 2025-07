Leihe mit Kaufoption: Köln schnappt sich Kaminski

Nach den Verpflichtungen von Mittelstürmer Ragnar Ache (26/1. FC Kaiserslautern) und Mittelfeldspieler Isak Johannesson (22/Fortuna Düsseldorf) hat der 1. FC Köln den dritten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Geißböcke offiziell mitteilen, wechselt Jakub Kaminski (23) vom VfL Wolfsburg für die kommende Spielzeit auf Leihbasis in die Domstadt. Der Bundesliga-Aufsteiger hat sich für den Außenbahnspieler, der beim VfL vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, zudem eine Kaufoption gesichert. Diese liegt Berichten zufolge bei rund drei Millionen Euro.

FC-Sportdirektor Thomas Kessler sagt: „Mit Jakub gewinnen wir einen Spieler dazu, der trotz seines jungen Alters bereits über wertvolle Bundesliga-Erfahrung verfügt und dort seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Er bringt Tempo, gute fußballerische Fähigkeiten und eine hohe Durchsetzungsfähigkeit mit, besonders im letzten Drittel. Mit seiner Dynamik und Zielstrebigkeit verleiht er unserem Offensivspiel neue Impulse und passt mit seiner ehrgeizigen Art sehr gut zu unserem Weg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-fache polnische Nationalspieler war 2022 für zehn Millionen Euro von Lech Posen nach Wolfsburg gewechselt, konnte sich in der Autostadt jedoch nie dauerhaft einen Stammplatz erkämpfen. In der durchwachsenen vergangenen Saison steuerte Kaminski in 26 Pflichtspielen fünf Vorlagen bei, ein eigener Treffer gelang ihm nicht.