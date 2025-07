Köln: Leihklub für Potocnik gefunden?

Jaka Cuber Potocnik könnte den 1. FC Köln vorübergehend in Richtung 3. Liga verlassen. Laut ‚RevierSport‘ bekundet Rot-Weiss Essen Interesse an einem Leihgeschäft des Mittelstürmers. Der 20-Jährige zählt am Geißbockheim zu den größeren Talenten, hat jedoch im Profiteam noch keine Aussichten auf regelmäßige Einsatzzeiten.

Potocnik gelangen in der vergangenen Saison für die Zweitvertretung in der Regionalliga West neun Tore in 24 Partien. Nun soll der Youngster, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, auf höherem Niveau Spielpraxis sammeln. Für die Profis durfte der slowenische U21-Nationalspieler lediglich Ende September gegen den Karlsruher SC (4:4) für 15 Minuten Profiluft schnuppern. Die Verpflichtung des Rechtsfußes im Januar 2022 hatte für Aufsehen gesorgt, da sie eine Transfersperre für den FC nach sich zog.