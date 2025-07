Transferstau: Drei Akut-Baustellen beim FC Bayern

Baustelle 1: Davies-Ersatz

Kurz nach seiner kostspieligen Vertragsverlängerung bis 2030 riss sich Alphonso Davies das Kreuzband. Bei der Klub-WM spielten mal die Rechtsfüße Josip Stanisic (25) und Konrad Laimer (28) oder mal der zu langsame Raphaël Guerreiro (31) hinten links. Dem talentierten Adam Aznou (19) scheint Trainer Vincent Kompany nicht zu vertrauen. Spätestens jetzt ist klar, dass dringend eine Verstärkung her muss. Idealerweise kommt ein Spieler, der nach Davies‘ Rückkehr auch auf anderen Positionen – etwa in der Innenverteidigung – einsetzbar ist. Dort fehlt angesichts des erneuten Mittelfußbruchs bei Hiroki Ito ohnehin eine Option mit starkem linken Fuß.

Kandidaten: Castello Lukeba (22/RB Leipzig), Renato Veiga (21/FC Chelsea)

Baustelle 2: Sané-Ersatz

Nach langem Poker entschied sich Leroy Sané (29) für den Wechsel zu Galatasaray. Die Bayern suchen daher nun händeringend nach einem neuen Linksaußen – insbesondere nach den Absagen von Florian Wirtz (22/FC Liverpool) und Nico Williams (22/Athletic Bilbao). „Wir haben intern besprochen, nur vernünftige Dinge zu machen“, kündigte Klubpatron Uli Hoeneß kürzlich mit Blick auf die Flügel-Frage an. Wo „vernünftig“ anfängt und wo es aufhört, bleibt aber vorerst ungeklärt. Eine neue heiße Spur führt gerade zu Liverpools Luis Díaz, der den Münchnern seine generelle Bereitschaft für einen Wechsel signalisiert haben soll.

Kandidaten: Luis Díaz (28), Cody Gakpo (26/beide FC Liverpool), Rodrygo (24/Real Madrid), Malick Fofana (20/Olympique Lyon), Bradley Barcola (22/Paris St. Germain), Gabriel Martinelli (24/FC Arsenal), Kaoru Mitoma (28/Brighton & Hove Albion)

Baustelle 3: Musiala-Ersatz

Bayerns aktuell klarster Wunschspieler ist Nick Woltemade (23), mit dem man sich sogar schon einig ist. Der Stuttgarter sollte eigentlich so etwas wie der Ersatz für Thomas Müller (35) werden, wird nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala (22) aber nun noch dringender als neuer Stamm-Zehner gebraucht. Die Schwaben sind laut der ‚Bild‘ erst ab 80 Millionen Euro Ablöse verhandlungsbereit, die angebliche Schmerzgrenze des deutschen Rekordmeisters lag zuletzt bei 50 Millionen Euro. Der Druck auf Eberl ist mittlerweile aber nochmal höher. Gut möglich, dass er für Woltemade, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, am Ende überbezahlen muss. Als Müller-Ersatz könnte derweil Paul Wanner (19) fungieren, dafür müsste dessen vorgesehene erneute Leihe aber abgeblasen oder zumindest auf Winter verschoben werden.

Kandidaten: Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart), Christopher Nkunku (27/FC Chelsea), Xavi Simons (22/RB Leipzig), Eberechi Eze (27/Crystal Palace)

Weitere mögliche Baustellen

Im Kader der Bayern befinden sich aktuell noch zahlreiche Spieler, die in diesem Sommer bei passenden Angeboten Verkaufskandidaten sind. Während bei einem Verkauf von Rechtsverteidiger Sacha Boey (24) oder Sechser João Palhinha (29) nicht zwingend nachgerüstet werden müsste, würden die Abgänge von Innenverteidiger Minjae-Kim (28) oder einem der Flügelstürmer Kingsley Coman (29) respektive Serge Gnabry (29) die Sportliche Leitung vor neue Aufgaben stellen. Eberl muss diese Fälle bei all den akuten Baustellen ebenfalls mitplanen. Es stehen geschäftige Wochen für die Bayern an.