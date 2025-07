Monatelange Pause: Bayern verkünden Musiala-Diagnose

Für Jamal Musiala ging es am gestrigen Samstagabend aus dem Stadion direkt ins Krankenhaus. Schnell wurde über einen Wadenbeinbruch gemutmaßt. Die Befürchtungen haben sich nun bestätigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der FC Bayern offiziell bestätigt, hat sich der Offensivstar „im Rahmen einer Sprunggelenksluxation eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen“. Die notwendige Operation findet in Deutschland statt, die Rückreise hat Musiala am heutigen Sonntagvormittag von Orlando aus angetreten.

„Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle. Das trifft den FC Bayern. Jeder weiß, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat. Zudem ist die menschliche Tragweite enorm bitter, wir fühlen alle mit ihm: Jamal kam gerade aus einer Verletzung und wird nun erneut eine lange Zeit fehlen. Er bekommt von uns alles, was er braucht. Wir werden ihn intensiv begleiten und an seiner Seite sein und freuen uns schon jetzt, wenn er wieder auf dem Platz steht“, so Sportvorstand Max Eberl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die genaue Ausfallzeit gibt der Rekordmeister nicht an. Es wird aber mit mindestens vier bis fünf Monaten gerechnet. Die Hinrunde könnte demnach ohne den 22-jährigen Edeltechniker stattfinden.