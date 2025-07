Wolfsburg: Cozza vor Leih-Hattrick

Der VfL Wolfsburg schickt Nicolas Cozza erneut zum FC Nantes. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, haben sich die Niedersachsen zum dritten Mal mit dem Ligue 1-Klub auf eine Leihe des 26-Jährigen geeinigt. Eine Kaufoption soll der Deal erneut nicht enthalten. Der VfL übernehme weiterhin einen Teil des Gehalts.

Der französischen Sportzeitung zufolge wird Cozza bereits am morgigen Montag wieder im Training der Kanarienvögel erwartet. Der Linksverteidiger stand schon in den vergangenen eineinhalb Jahren für Nantes auf dem Platz. Wolfsburg hatte den Franzosen im Januar 2023 für 500.000 Euro vom HSC Montpellier verpflichtet, insgesamt stehen für Cozza allerdings nur 13 Pflichtspiele für den Bundesligisten zu Buche. Sein Vertrag in der Autostadt läuft noch bis 2027.