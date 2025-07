Bayern winkt Geldregen für Aznou

Adam Aznou (19) zieht es womöglich in die Premier League. FT kann einen Bericht von ‚The Athletic‘ bestätigen, laut dem sich der FC Everton intensiv mit dem Bayern-Profi beschäftigt. Im Raum steht eine Ablöse zwischen neun und elf Millionen Euro.

Weil ihm in München nicht die gewünschte Spielzeit in Aussicht gestellt wird, drängt Aznou auf eine Luftveränderung. Ein Deal zum FC Getafe scheiterte, da sich mit dem deutschen Rekordmeister nicht auf eine Kaufpflicht verständigt werden konnte. Die Rückrunde hatte der marokkanische Linksverteidiger bereits auf Leihbasis in La Liga bei Real Valladolid verbracht.