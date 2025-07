FC Bayern: Aznou fordert Verkauf

Obwohl Stamm-Linksverteidiger Alphonso Davies bei der Klub-WM verletzt fehlte und Raphaël Guerreiro gerade defensiv nicht zu überzeugen wusste, erhielt Adam Aznou nur magere acht Einsatzminuten. Dieser Umstand veranlasst den 19-Jährigen nun dazu, den FC Bayern dauerhaft verlassen zu wollen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Aznou bei der Sportlichen Leitung der Münchner eine Transfer-Anfrage eingereicht und will sofort verkauft werden.

Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war Aznou in die spanische La Liga zum FC Valladolid verliehen, konnte den Abstieg des Klubs aber nicht verhindern. Zuletzt zeigten der FC Getafe und der FC Everton Interesse am marokkanischen Nationalspieler, der bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Update (13:30 Uhr): Everton nähert sich laut‚ The Athletic‘ einer Verpflichtung von Aznou. Als Ablöse stehen neun Millionen Euro im Raum. Noch seien aber einige Meter zu gehen.