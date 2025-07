Bundesliga-Rückkehr: Wolfsburg holt Lindström

Bei Eintracht Frankfurt hat Jesper Lindström aufgrund seiner Rolle beim Europa League-Triumph 2022 längst Legendenstatus inne. Nachdem er die Adlerträger 2023 verlassen hatte, wurde der Däne allerdings nicht mehr glücklich. In der kommenden Saison will er in der Bundesliga zu alter Stärke finden.

Wie der VfL Wolfsburg bekanntgibt, wird der Rechtsfuß mindestens in der kommenden Saison die Offensive der Niedersachsen verstärken. Der 25-Jährige wird für ein Jahr von der SSC Neapel ausgeliehen. Für den Anschluss besitzen die Wölfe dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Davon ist in der offiziellen Meldung allerdings keine Rede. Die Leihgebühr liegt wohl bei 1,5 Millionen Euro, besagte Kaufoption bei 16 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Boni.

Sportdirektor Sebastian Schindzielorz verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Jesper hat Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene. Mit ihm gewinnen wir einen dynamischen und sehr flexiblen Spieler, der im Mittelfeld nahezu alle Positionen ausfüllen kann. Wir freuen uns, dass er bereits Teil unserer Gruppe ist und im Trainingslager mit der Mannschaft zusammenarbeiten wird.“