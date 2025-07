Bericht: BVB plant 30-Millionen-Transfer

Borussia Dortmund will allem Anschein nach erneut tief in die Tasche greifen, um den Kader qualitativ zu verstärken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, plant die schwarz-gelbe Borussia mit einem weiteren „Transfer in der Größenordnung von Jobe Bellingham“.

Der 19-jährige Engländer war im ersten Sommer-Transferfenster vor der Klub-WM für rund 30,5 Millionen Euro vom AFC Sunderland nach Dortmund gekommen und zeigte seither solide Leistungen.

Gesucht wird an der Strobelallee insbesondere ein neuer Offensivmann, der nicht nur auf dem Flügel als Nachfolger von Jamie Gittens (20/FC Chelsea) fungieren soll, sondern auch im Zentrum ran kann.

Zu den heißesten Kandidaten zählt Johan Bakayoko (22) von der PSV Eindhoven. Inzwischen ist auch die AS Monaco konkret an der belgischen Offensivkraft dran. Es bahnt sich entsprechend ein Wettbieten an, für das der BVB besagte 30 Millionen womöglich vollständig investieren muss.