Celtic: Kühn-Nachfolger am Haken

Celtic Glasgow sucht Ersatz für Rechtsaußen Nicolas Kühn (25), der vor einem Wechsel zu Como 1907 steht. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Schotten bei Rapid Wien nach Isak Jansson (23) erkundigt.

‚Sky‘ geht davon aus, dass die Österreicher einen Verkauf ab einer Summe von umgerechnet rund 11,5 Millionen Euro in Erwägung ziehen. Der Wechsel von Kühn soll Celtic 19 Millionen Euro einspielen. Auch mehrere Vereine aus den europäischen Top5-Ligen sollen an Jansson interessiert sein, der in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend neun Tore und sechs Vorlagen in 33 Partien beisteuerte. Neben dem Schweden hat Celtic auch Sondre Orjasaeter (21) von Sarpsborg 08 und Michel-Ange Balikwisha (24) von Royal Antwerpen auf der Liste.