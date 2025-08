Graz holt Ex-Herthaner Christensen

Oliver Christensen darf sich in den kommenden Monaten in der Champions League beweisen. Der Torhüter wechselt für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom AC Florenz zu Sturm Graz. Beim österreichischen Meister vertritt der 26-Jährige den verletzten Stammtorhüter Daniil Khudyakov (21).

Zuletzt wurde in Graz als möglicher neuer Keeper auch Kevin Müller (34) vom 1. FC Heidenheim gehandelt. Der Wechsel dürfte damit vom Tisch sein. Christensen war in der vergangenen Rückrunde an Serie B-Klub US Salernitana verliehen. In Florenz steht der Däne, der zwischen 2021 und 2023 bei Hertha BSC spielte, bis 2028 unter Vertrag.