Top-Talent Potulski bleibt Mainz erhalten

Mainz 05 stattet Kacper Potulski mit einem neuen Arbeitspapier aus. Wie die Rheinhessen offiziell verkünden, unterschreibt der 17-Jährige einen „langfristigen Vertrag“. Über die genaue Laufzeit macht der Bundesligist keine Angaben. Bei den 05ern soll das Eigengewächs diesen Sommer die nächsten Schritte gehen.

„Kacper hat sich in den letzten beiden Jahren sehr gut weiterentwickelt und bringt für einen Innenverteidiger optimale körperliche Voraussetzungen mit. Er zeichnet sich vor allem durch seinen Ehrgeiz und eine hohe Lernbereitschaft aus. Damit er den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, haben wir ihn bereits jetzt in unsere höchste Ausbildungsmannschaft hochgezogen. Er konnte sich auch schon in Trainingseinheiten und Testspielen bei den Profis zeigen. An dieses Niveau wollen wir ihn sukzessive heranführen“, betont der Technische Direktor Meikel Schönweitz.