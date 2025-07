Sommertransfers: Vier heiße Gerüchte aus der Bundesliga

Igor Matanovic

Mittelstürmer - 22 Jahre - Eintr. Frankfurt

Nach der Verpflichtung von Jonathan Burkardt ist die Konkurrenz für Matanovic in Frankfurt endgültig zu groß. Beim SC Freiburg, der eine fast schon chronische Knipser-Lücke füllen will, winkt neben der Europa League auch deutlich mehr Spielpraxis. ‚Sky‘ zufolge befinden sich die Verhandlungen mit der SGE auf der Zielgeraden (Stand 15:27 Uhr). Als Ablöse stehen für den bulligen Stürmer etwa acht Millionen Euro im Raum. Auch Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart, der FC Augsburg und Werder Bremen zeigten Interesse an Matanovic.

Ron-Robert Zieler

Torwart - 36 Jahre - Hannover 96

Zum dritten Mal in seiner Karriere schließt sich Zieler dem 1. FC Köln an. Die Geißböcke holen den Weltmeister von 2014 zurück in seine Heimatstadt, wo er als Nummer zwei hinter Marvin Schwäbe (30) eingeplant sein dürfte. Laut dem ‚Geissblog‘ absolviert Zieler zur Stunde (Stand 15:29 Uhr) schon den Medizincheck. Es winkt ein Zweijahresvertrag. In Hannover ist das Urgestein unter dem neuen Trainer Christian Titz wohl nicht mehr erste Wahl. Nahuel Noll (22) kommt als Nachfolger auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim.

Yussuf Poulsen

Mittelstürmer - 31 Jahre - RB Leipzig

Das Leipziger Urgestein ist nicht mehr erste Wahl, sodass nun der Aufsteiger Hamburger SV seine Chance wittert. Um die Chance auf die WM-Teilnahme 2026 mit Dänemark zu wahren, ist Poulsen wohl zu großen Gehaltseinbußen bereit. RB und der HSV haben laut ‚Sky‘ mittlerweile konkrete Verhandlungen aufgenommen. Die Ablöse gilt nicht als besonders großes Hindernis.

Sota Kawasaki

Mittelfeld – 23 Jahre – Kyoto Sanga

Mit dem Direktimport von Kaishu Sano aus Japan machte Mainz 05 im vergangenen Sommer eine super Erfahrung auf dem Transfermarkt. Kawasaki wird wohl der nächste Neue aus dem Land der aufgehenden Sonne. Laut ‚Sports Nippon‘ steht der Wechsel nach Rheinhessen unmittelbar bevor. Sein Klub Kyoto Sanga hat den Nationalspieler bereits am Sonntagabend deutscher Zeit offiziell verabschiedet. Angedacht ist wohl eine Leihe samt Option auf einen festen Transfer.