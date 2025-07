Transfer für Mainz: Nationalspieler im Anflug

Der 1. FSV Mainz 05 hat eine kleine Tradition mit Profis aus dem Land der aufgehenden Sonne. Zuletzt landeten die Verantwortlichen des Bundesligisten mit Kaishu Sano (24) einen Volltreffer auf dem Transfermarkt. Da wundert es nicht, dass sich Sportvorstand Christian Heidel und seine Transferabteilung offenbar erneut in der J1 League bedienen.

Wie ‚Sports Nippon‘ berichtet, steht Sota Kawasaki von Kyoto Sanga unmittelbar vor einem Wechsel nach Mainz. Der 23-jährige Kapitän seines Teams ist von der Nationalmannschaft abgereist, um den Deal in Deutschland abzuschließen. Sein Klub hat den defensiven Mittelfeldspieler bereits offiziell verabschiedet.

Im Statement von Kyoto Sanga heißt es unter anderem: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sota Kawasaki, ein Mitglied unseres Vereins, die Mannschaft am Montag, den 7. Juli, verlassen wird, um die notwendigen Formalitäten und Vorbereitungen für einen Transfer zu einem ausländischen Verein abzuschließen.“

WM 2026 als Ziel

Zu Details macht die renommierte japanische Tageszeitung keine Angaben. Weder zur Ablöse noch zur Vertragslänge des Rechtsfußes gibt es Zahlen. Dem Bericht zufolge hat Kawasaki den Wechsel damit erklärt, dass er sich den Traum vom Wechsel ins Ausland erfüllen und seine Chancen auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft 2026 erhöhen möchte.

Zunächst wird Kawasaki per Leihe nach Mainz kommen, berichtet ‚Sky‘. Allerdings soll eine Kaufoption in bis dato unbekannter Höhe in den Deal integriert werden. Der flexibel einsetzbare Kicker werde beim Bundesliga-Klub als offensiv ausgerichteter Achter eingeplant, so der Pay-TV-Sender. ‚Sports Nippon‘ berichtete ebenfalls, dass die Mainzer den Offensivdrang des Profis sehr schätzen.