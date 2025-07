Mit Kaufoption: Köln gibt Carstensen ab

Rasmus Carstensen (24) kehrt in seine dänische Heimat zurück. Wie der 1. FC Köln offiziell mitteilt, wird der Rechtsverteidiger samt Kaufoption an den Aarhus GF verliehen. Bereits die vergangene Rückrunde verbrachte der frühere U-Nationalspieler nicht in der Domstadt, sondern ebenfalls auf Leihbasis beim polnischen Meister Lech Posen.

„Rasmus hat bei uns den Wunsch hinterlegt, wieder in seine Heimat zurückzukehren zu können. Diesem Wunsch konnten wir entsprechen, weil wir mit der Leihe zu Aarhus für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden haben. Wir wünschen Rasmus für die nächste Saison alles Gute und viel Erfolg“, gibt Sportdirektor Thomas Kessler zu Protokoll.