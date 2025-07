Leverkusen: Kovar vor Abgang

Matej Kovar wird es aller Voraussicht nach in die Niederlande ziehen. Wie ‚Sky Sport‘ berichtet, stehen Bayer Leverkusen und die PSV Eindhoven kurz vor einer Einigung für den Transfer des 25-jährigen Keepers. An die Werkself ist der Tscheche zwar noch bis 2027 gebunden, hat aber keine Zukunft mehr im Rheinland.

Ursprünglich hatte die PSV ein Auge auf Daniel Peretz (24) vom FC Bayern geworfen. Der Deal scheitert dem Bezahlsender zufolge aber wohl an den hohen Ablöseforderungen der Münchner. Nun liegt der Fokus auf Kovar, der sich in Eindhoven als Stammkeeper etablieren könnte. Ein Wechsel in die Eredivisie rückt damit immer näher.