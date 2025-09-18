Menü Suche
Kommentar
Premier League

Transfercoup für Juve?

von Luca Hansen - Quelle: Tuttosport
Bernardo Silva hat einen niedrigen Körperschwerpunkt @Maxppp

Juventus Turin möchte im kommenden Sommer einen Transfercoup landen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, beschäftigt sich die Alte Dame mit Bernardo Silva von Manchester City. Erste Kontakte mit dem Umfeld des Mittelfeldspielers wurden bereits aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Skyblues läuft der Vertrag des 31-Jährigen im kommenden Sommer aus, weshalb er dann ablösefrei zu haben wäre. Eine Vertragsverlängerung im Etihad ist unwahrscheinlich.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
ManCity
Juventus
Bernardo Silva

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
ManCity Logo Manchester City FC
Juventus Logo Juventus Turin
Bernardo Silva Bernardo Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert