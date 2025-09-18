Transfercoup für Juve?

Juventus Turin möchte im kommenden Sommer einen Transfercoup landen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, beschäftigt sich die Alte Dame mit Bernardo Silva von Manchester City. Erste Kontakte mit dem Umfeld des Mittelfeldspielers wurden bereits aufgenommen.

Bei den Skyblues läuft der Vertrag des 31-Jährigen im kommenden Sommer aus, weshalb er dann ablösefrei zu haben wäre. Eine Vertragsverlängerung im Etihad ist unwahrscheinlich.