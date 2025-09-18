Wolves-Coach vor der Unterschrift

Die Wolverhampton Wanderers wollen mit Vítor Pereira in die Zukunft gehen. Laut ‚The Athletic‘ steht der Übungsleiter ganz dicht davor, seinen 2026 auslaufenden Kontakt frühzeitig um zwei Jahre zu verlängern. Eine Einigung werde erwartet, sodass die Unterschrift zeitnah erfolgen könnte.

Pereira hatte die Wolves im vergangenen Dezember von Gary O’Neil übernommen und führte sie erfolgreich zum Klassenerhalt. In die neue Saison startete der Premier League-Klub mit vier Niederlagen aus vier Spielen. Dennoch sind die Verantwortlichen davon überzeugt, dass der 57-jährige Portugiese der richtige Mann für den Job ist.