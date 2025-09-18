WM: Deutschland droht Hammergruppe

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der FIFA-Weltrangliste von Platz neun auf Platz zwölf abgerutscht. Da bei der Auslosung der WM-Gruppen nur die besten neun Mannschaften in Lostopf eins gesetzt werden, könnte es das DFB-Team bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko mit einer Krachergruppe zu tun bekommen. Zunächst muss sich Deutschland allerdings erstmal qualifizieren. Aktuell liegt man in der Qualifikationsgruppe, in der nur Platz eins die direkte Qualifikation garantiert, lediglich auf Rang drei.

Auch einen neuen Spitzenreiter gibt es in dem Ranking des Weltverbands. Europameister Spanien hat Argentinien am Platz an der Sonne abgelöst. Der amtierende Weltmeister saß zuvor seit April 2023 ununterbrochen auf dem Thron. Die Albiceleste musste neben den Iberern auch Frankreich den Vortritt lassen, das den zweiten Platz der Weltrangliste belegt.