Köln: Maina meldet sich zurück

Nach seiner Ausbootung darf sich Linton Maina (26) Hoffnungen auf eine Rückkehr in das Aufgebot des 1. FC Köln machen. „Linton wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag wieder im Kader sein. Es wäre auch nicht überraschend, wenn er am Samstag eine entscheidende Rolle spielen würde“, ließ Trainer Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) durchblicken.

Der schnelle Linksaußen war in der vergangenen Woche vor dem Duell gegen den VfL Wolfsburg (3:3) aus dem Kader gestrichen worden. Sportdirektor Thomas Kessler erklärte unlängst: „Der Trainer hat die Qual der Wahl. Das ist sicherlich eine sehr, sehr harte Entscheidung – auch für Linton. Jeder hat unter der Woche die Möglichkeit, sich anzubieten.“ Diese Chance hat Maina offenbar genutzt.