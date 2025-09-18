Menü Suche
Liga Portugal Bwin

Porto schnappt sich Karamoh

von Luca Hansen - Quelle: fcporto.pt
1 min.
Yann Karamoh macht den Torwart nass @Maxppp

Der FC Porto hat nach Transferschluss noch einen Neuzugang eingetütet. Wie die Drachen vermelden, schließt sich Yann Karamoh mit sofortiger Wirkung den Portugiesen an und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. FT hatte bereits exklusiv über das Interesse berichtet, nun hat Porto Nägel mit Köpfen gemacht.

FC Porto
Um novo Dragão junta-se a nós 🐉 Bem-vindo, Yann Karamoh 🔵⚪️

#SeguimosJuntos
Zuletzt stand der Offensivspieler beim FC Turin unter Vertrag, seit Sommer war er aber ohne Verein. An der Atlantikküste will der 27-Jährige seiner Karriere nun wieder neuen Schwung verleihen.

Liga Portugal Bwin
Porto
Yann Dorgelès Isaac Karamoh

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Porto Logo FC Porto
Yann Dorgelès Isaac Karamoh Yann Dorgelès Isaac Karamoh
