Porto schnappt sich Karamoh

Der FC Porto hat nach Transferschluss noch einen Neuzugang eingetütet. Wie die Drachen vermelden, schließt sich Yann Karamoh mit sofortiger Wirkung den Portugiesen an und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. FT hatte bereits exklusiv über das Interesse berichtet, nun hat Porto Nägel mit Köpfen gemacht.

Zuletzt stand der Offensivspieler beim FC Turin unter Vertrag, seit Sommer war er aber ohne Verein. An der Atlantikküste will der 27-Jährige seiner Karriere nun wieder neuen Schwung verleihen.