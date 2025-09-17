Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Liga Portugal Bwin

Porto will vereinslosen Karamoh

von Lukas Weinstock - Quelle: FT-Exklusiv
Yann Karamoh beim Jubel @Maxppp

Nach Toresschluss könnte der FC Porto doch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Nach FT-Informationen ist der Europa League-Teilnehmer stark am vereinslosen Yann Karamoh (27) interessiert. Im Raum steht ein Einjahresvertrag mit Option auf zwei weitere Saisons.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch zahlreiche andere Vereine haben den Linksaußen im Visier. Zuletzt war Karamoh für den FC Turin aktiv, seit Juli ist der Rechtsfuß vereinslos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Porto
Yann Dorgelès Isaac Karamoh

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Porto Logo FC Porto
Yann Dorgelès Isaac Karamoh Yann Dorgelès Isaac Karamoh
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert