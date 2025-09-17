Porto will vereinslosen Karamoh

Nach Toresschluss könnte der FC Porto doch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Nach FT-Informationen ist der Europa League-Teilnehmer stark am vereinslosen Yann Karamoh (27) interessiert. Im Raum steht ein Einjahresvertrag mit Option auf zwei weitere Saisons.

Auch zahlreiche andere Vereine haben den Linksaußen im Visier. Zuletzt war Karamoh für den FC Turin aktiv, seit Juli ist der Rechtsfuß vereinslos.