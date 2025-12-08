Menü Suche
Bundesliga: Die FT-Topelf des 13. Spieltags

Der FC Bayern und RB Leipzig feiern am Wochenende Kantersiege. Beide Klubs sind jeweils dreifach in der FT-Topelf des 13. Spieltags vertreten.

von Die Redaktion
1 min.
Die Topelf des 13. Spieltags @Maxppp

Spieler des Spieltags: Yan Diomande

Bei RB Leipzig gehen die Diomande-Wochen munter weiter. Der 19-jährige Sommerneuzugang ist längst über den Status des Talents hinaus und bei den Sachsen seit vielen Spielen Leistungsträger. Gegen Eintracht Frankfurt gelang dem Ivorer sein bislang größtes Kunststück: Mit drei Treffern verhalf er seiner Mannschaft zum 6:0-Sieg, auch an weiteren Toren hatte er Aktien. In den vergangenen sieben Pflichtspielen steuerte er sechs Tore und vier Vorlagen bei. Auch deshalb erhoffen sich die Sachsen schon jetzt 100 Millionen Euro. Julian Nagelsmann wird genau hinschauen, immerhin bekommt es Deutschland bei der WM mit der Elfenbeinküste und dem Rechtsfuß zu tun.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 13. Spieltags?
Die Ergebnisse im Überblick

FSV Mainz - Borussia M‘gladbach 0:1
VfB Stuttgart - FC Bayern 0:5
VfL Wolfsburg - Union Berlin 3:1
FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:0
1.FC Heidenheim - SC Freiburg 2:1
1.FC Köln - FC St. Pauli 1:1
RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6:0
Hamburger SV - Werder Bremen 3:2
Borussia Dortmund - Hoffenheim 2:0

