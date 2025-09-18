Menü Suche
Kommentar 1
Liga Portugal Bwin

Die Details zum Mourinho-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
José Mourinho im Porträt @Maxppp

José Mourinho wird von Benfica Lissabon mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Das berichtet Fabrizio Romano, der davon ausgeht, dass in den kommenden 24 Stunden sämtliche Formalitäten geklärt werden. Im Anschluss ist dann mit einer offiziellen Verkündung zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mourinho wurde erst kürzlich von Fenerbahce freigestellt. Bei Benfica folgte The Special One auf den diese Woche entlassenen Bruno Lage. Es ist Mourinhos Rückkehr an den Ort, wo er vor fast exakt 25 Jahren mit seiner illustren Cheftrainer-Karriere angefangen hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Benfica
José Mourinho

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Benfica Logo Benfica Lissabon
José Mourinho José Mourinho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert