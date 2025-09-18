Die Details zum Mourinho-Deal

José Mourinho wird von Benfica Lissabon mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Das berichtet Fabrizio Romano, der davon ausgeht, dass in den kommenden 24 Stunden sämtliche Formalitäten geklärt werden. Im Anschluss ist dann mit einer offiziellen Verkündung zu rechnen.

Mourinho wurde erst kürzlich von Fenerbahce freigestellt. Bei Benfica folgte The Special One auf den diese Woche entlassenen Bruno Lage. Es ist Mourinhos Rückkehr an den Ort, wo er vor fast exakt 25 Jahren mit seiner illustren Cheftrainer-Karriere angefangen hatte.