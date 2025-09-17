Menü Suche
Mourinho bei Benfica angekommen

von Lukas Hörster
Fenerbahces Trainer José Mourinho. @Maxppp

José Mourinho steht unmittelbar vor einem schnellen Comeback auf der Trainerbank. The Special One ist mittlerweile zu Gesprächen auf dem Vereinsgelände von Benfica Lissabon angekommen. Gegenüber Reportern sagte der 62-Jährige: „Wer sagt schon nein zu Benfica? Ich nicht.“

José Mourinho: "Quem é o treinador que diz que não ao Benfica? Eu não."
Mourinho war erst Ende August bei Fenerbahce entlassen worden. Nun soll er in seiner portugiesischen Heimat Bruno Lage ersetzen, der nach Benficas Pleite zum Champions League-Auftakt gegen Qarabag Agdam (2:3) noch in der Nacht auf Mittwoch gehen musste. Mit Mourinho sind nur noch Details zu klären.

