Gladbach: Zwei neue Verehrer für Honorat

Mit viel Tempo jagt Franck Honorat bei Borussia Mönchengladbach regelmäßig über den Flügel, lebt, arbeitet Fußball. Doch auch technisch ist der 28-Jährige versiert und mit einem guten Flankenspiel gesegnet. Sein Gesamtpaket macht ihn auch für höhere Aufgaben interessant.

In den vergangenen Wochen hatten bereits der SC Freiburg, OGC Nizza und Leeds United die Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt. Jetzt kommen nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato zwei weitere Verehrer hinzu. Dabei handelt es sich um Stade Rennes und den FC Valencia.

Trotz der vielen Interessenten dürften die Fohlen für den Moment entspannt sein. Honorats Vertrag läuft noch bis 2028, folglich befindet sich Roland Virkus in einer starken Verhandlungsposition. In der abgelaufenen Saison steuerte Honorat vier Tore und neun Vorlagen in 19 Partien bei – Werte, die nur schwer zu ersetzen sind.