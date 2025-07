Walker schließt sich Burnley an

Kyle Walker hat einen neuen Verein gefunden. Wie der FC Burnley bekanntgibt, kommt der Rechtsverteidiger von Manchester City zum Premier League-Aufsteiger und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. „Burnley hat letzte Saison eine großartige Saison gespielt, die auf einer unglaublichen Defensivleistung basiert, und ich kann es kaum erwarten, meine Erfahrung und Qualität in diese spannende Mannschaft einzubringen“, so Walker in der Mittelung des Vereins.

Walkers Zeit bei den Skyblues endet damit nach acht Jahren. Unter Trainer Pep Guardiola hatte der Ex-Kapitän und langjährige Leistungsträger zuletzt keine Rolle mehr gespielt und war in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits an den AC Mailand verliehen.