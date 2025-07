Juve wickelt Tauschdeal ab

Sowohl Juventus Turin als auch der FC Porto dürfen sich auf einen neuen Rechtsverteidiger freuen. Wie die portugiesische Tageszeitung ‚A Bola‘ und Fabrizio Romano berichten, steht ein Tauschdeal zwischen den beiden Vereinen an – Alberto Costa (21) wird von Juventus nach Porto wechseln, João Mário (25) wird den umgekehrten Weg einschlagen. Zudem sollen die Italiener zusätzlich noch rund vier Millionen Euro von den Portugiesen erhalten.

Alberto Costa war erst im Januar für 13,8 Millionen Euro von Vitória Guimarães nach Turin gewechselt. In Italien konnte sich der Portugiese nicht vollends durchsetzen und kam in der Serie A nur auf neun Einsätze. João Mário spielt seit der Jugend für Porto und schaffte 2020 den Sprung in den Profikader. Bei den Dragões zählte João Mário in der vergangenen Saison zum Stammpersonal und kam wettbewerbsübergreifend auf 42 Einsätze (sieben Vorlagen). Nach 181 Einsätzen für die Profimannschaft von Porto setzt der dreifache portugiesische Nationalspieler nun seine Karriere in der Serie A fort.