Modric-Mania in Milan | Bremer lockt Neymar

Verrückt nach Modric

Die ablösefreie Verpflichtung von Luka Modric wurde dem AC Mailand trotz des fortgeschrittenen Alters des kroatischen Spielmachers als Coup ausgelegt. Doch selbst bei den Rossoneri konnte wohl kaum jemand ahnen, welche Begeisterung der 39-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung bei seinem neuen Klub auslösen würde. „Alle sind verrückt nach Luka Modric. Gestern versammelten sich Tausende vor dem Milan-Store im Zentrum von Mailand. Der Kroate hat die Begeisterung der Fans wieder geweckt, die fast eine Stunde lang das Herz der Stadt komplett lahmlegten“, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der langjährige Taktgeber von Real Madrid zeigte sich tief beeindruckt: „Ich hätte nicht erwartet, dass in den Sommerferien so viele Menschen hier sein würden, um mich zu sehen. Diese Begeisterung ist fantastisch, und ich danke allen.“

Vor dem Bad in der Menge wurde die neue Nummer 14 von Milan der Presse in der Casa Milan vorgestellt. Dort machte Modric deutlich, dass er nicht gedenkt, seine Karriere ruhig ausklingen zu lassen: „Ich bin mit dem italienischen Fußball aufgewachsen und Milan war mein Lieblingsverein. Alle meine Idole haben hier gespielt, allen voran Boban. Jetzt hoffe ich, dass ich das Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen kann. Milan hat sieben Champions-League-Titel gewonnen und ist nicht für Mittelmäßigkeit gemacht. Man darf sich nicht damit zufriedengeben, unter die ersten Vier in der Liga zu kommen und in die Champions League zurückzukehren. Milan muss das höchstmögliche Niveau erreichen und um Titel kämpfen. Ich liebe es zu gewinnen, sehr ehrgeizig zu sein, und alle, die für diesen Verein arbeiten, müssen das Gleiche empfinden.“

Interview löst Hype aus

Zieht es Neymar in die Serie A? In Italien sorgt aktuell das Interview von Juve-Innenverteidiger Bremer in der ‚Gazzetta dello Sport‘ für großes Aufsehen, in dem der Brasilianer offen davon träumt, seinen Landsmann und Freund im schwarz-weißen Trikot zu sehen: „Es wäre großartig, ihn hier zu haben.“ Mitten in der Sommerpause sorgt die Aussage im traditionell sehr transferfixierten Italien für eine Welle der Begeisterung und viele Gerüchte. Diese werden sofort von der italienischen Presse aufgenommen.

Verschiedene Gazetten bewerten die Möglichkeit und vergleichen einen potenziellen Neymar-Transfer vom FC Santos in die Serie A mit dem von Cristiano Ronaldo, der 2018 ebenfalls 33 Jahre alt war. „Es wäre nachhaltiger als der Vertrag mit Ronaldo“, analysiert der ‚Corriere dello Sport‘. „Der Brasilianer befindet sich jedoch nicht in Bestform und die Bianconeri sind auf der Position mit Youngster Kenan Yildiz bereits gut besetzt. Es ist jedoch ebenso offensichtlich, dass ein Weltstar wie die aktuelle Nummer 10 von Santos großes Interesse weckt, nicht nur bei den enthusiastischsten Fans. Neymar könnte das Tüpfelchen auf dem i sein, aber sicherlich kein Schlüsselspieler für die Zukunft.“