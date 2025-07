Köln findet Adamyan-Abnehmer

Der 1. FC Köln kann Mittelstürmer Sargis Adamyan offenbar zeitnah von der Gehaltsliste streichen. Wie die ‚Neue Osnabrücker Zeitung‘ berichtet, steht der 32-Jährige vor dem Wechsel zu Drittligist VfL Osnabrück. Die Parteien befinden sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Aktuell verhandeln der FC und Adamyan, der zuletzt vom Trainingslager ausgeschlossen wurde, über eine Auflösung des bis 2026 laufenden Vertrags.

Der 36-fache armenische Nationalspieler, der in der vergangenen Rückrunde ein erfolgloses Gastspiel bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg erlebte, müsste für den Transfer Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. In Osnabrück würde der Rechtsfuß auf Trainer Timo Schultz treffen, den er aus gemeinsamen Kölner Zeiten kennt. Am Geißbockheim kam Adamyan seit 2022 auf mickrige vier Treffer in 60 Einsätzen. Aller Voraussicht nach kann das Missverständnis in Kürze beendet werden.