Köln: Bleibt Tigges in Liga zwei?

Mittelstürmer Steffen Tigges könnte den 1. FC Köln in Richtung zweite Liga verlassen. Wie der ‚Geissblog‘ berichtet, zeigt der SC Paderborn Interesse am 26-Jährigen. Der Ex-Dortmunder gilt beim FC als klarer Abgangskandidat, allerdings ist auch ein Verbleib nicht gänzlich ausgeschlossen. Derzeit darf sich Tigges, dessen Vertrag in der Domstadt im kommenden Sommer ausläuft, im Trainingslager unter dem neuen Coach Lukas Kwasniok in ungewohnter Rolle als linker Schienenspieler und Linksverteidiger präsentieren.

FC-Sportdirektor Thomas Kessler sagt gegenüber dem ‚Geissblog‘: „Wir schauen uns die Vorbereitung genau an und werden zu gegebenem Zeitpunkt eine Bewertung vornehmen. Steffen kommt aktuell auf einer ungewohnten Position zum Einsatz, und wir werden sehen, wie sich seine Vorbereitung entwickelt.“ Der VfL Osnabrück, Tigges‘ Ex- und Heimatklub, hatte sich zuletzt vergeblich um den Linksfuß bemüht. Der Drittligist will nun stattdessen mit Sargis Adamyan (32) einen Teamkollegen an Bord holen. Derweil ist Tigges auch beim FC St. Gallen ein Thema.