Überraschender Leihkandidat beim FC

Während der Kader des 1. FC Köln für die kommende Saison immer mehr Form annimmt, könnten auch noch Spieler das Geißbockheim verlassen. Dazu gehört nach ‚Express‘-Informationen auch Julian Pauli. Der 20-Jährige könnte per Leihe zu einem Zweitligisten wechseln, um in der bevorstehenden Spielzeit ausreichend Spielpraxis zu bekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison gehörte der Youngster lange zum Stammpersonal der Kölner, dann warf ihn eine schwerwiegende Gehirnerschütterung langfristig aus der Bahn. Da mit Cenk Özkacar (24) vom FC Valencia ein neuer Innenverteidiger bereits auf der Matte steht und ein zusätzlicher Mann für die defensive Zentrale kommen soll, würde es für Pauli eng werden mit Einsatzminuten im FC-Trikot.