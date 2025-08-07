Menü Suche
Überraschender Leihkandidat beim FC

von Dominik Schneider - Quelle: Express
Julian Pauli (l.) und Tom Krauß (r.) beim Fototermin des 1. FC Köln @Maxppp

Während der Kader des 1. FC Köln für die kommende Saison immer mehr Form annimmt, könnten auch noch Spieler das Geißbockheim verlassen. Dazu gehört nach ‚Express‘-Informationen auch Julian Pauli. Der 20-Jährige könnte per Leihe zu einem Zweitligisten wechseln, um in der bevorstehenden Spielzeit ausreichend Spielpraxis zu bekommen.

In der vergangenen Saison gehörte der Youngster lange zum Stammpersonal der Kölner, dann warf ihn eine schwerwiegende Gehirnerschütterung langfristig aus der Bahn. Da mit Cenk Özkacar (24) vom FC Valencia ein neuer Innenverteidiger bereits auf der Matte steht und ein zusätzlicher Mann für die defensive Zentrale kommen soll, würde es für Pauli eng werden mit Einsatzminuten im FC-Trikot.

