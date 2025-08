Morgen Medizincheck: Neuer Verteidiger für Köln

Der 1. FC Köln hat klar definiert, welches Profil sie noch für die Defensive verpflichten möchten. Linksfuß sollte er sein. Lange schien Ahmetcan Kaplan (22) von Ajax Amsterdam der auserkorene Verteidiger zu sein. Doch jetzt wechselt offenbar ein anderer Profi ans Geißbockheim.

Nach ‚transfermarkt.de‘-Informationen kommt Cenk Özkacar vom FC Valencia nach Köln. Der obligatorische Medizincheck sei bereits für morgen angesetzt. Dem Portal zufolge handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption. Um den Deal endgültig einzutüten, müssten nur noch letzte Details geklärt werden.

Der 24-Jährige spielt seit 2022 für Valencia. In der vergangenen Spielzeit ging er auf Leihbasis für Real Valladolid seinem Beruf nach. Nun zieht es ihn nach Stationen in der Türkei, in Frankreich, in Belgien und in Spanien erstmals nach Deutschland. Mit ausreichend Spielpraxis will sich der neunfache Nationalspieler dann für die türkische Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Stellung bringen.