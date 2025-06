Köln: Tigges vor dem Abgang?

Steffen Tigges (26) könnte den 1. FC Köln ein Jahr vor Vertragsende in Richtung Schweiz verlassen. Wie die Schweizer Zeitung ‚Blick‘ berichtet, steht der Stürmer auf dem Wunschzettel des FC St. Gallen. Tigges kam in der vergangenen Zweitligasaison nur auf 363 Spielminuten, in denen er kein Tor schoss.

Die Domstädter wären, gerade nach der Verpflichtung von Ragnar Ache (26), bereit, den 1,94 Meter großen Stoßstürmer ziehen zu lassen. Der aktuelle Coach der Schweizer, Enrico Maaßen, kennt Tigges bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. In der Saison 20/21 hatte der ehemalige U20-Nationaspieler dem BVB mit 22 Toren und 15 Vorlagen zum Aufstieg in die 3. Liga verholfen. Nun könnte es zu einer Wiedervereinigung der beiden kommen.