Xavi-Einigung: Chelsea drückt aufs Gaspedal

Der FC Chelsea forciert mittlerweile die Verpflichtung von Xavi Simons. Laut ‚Sky‘ stehen die Blues kurz vor einer Einigung mit dem 22-jährigen Offensivkünstler. In diese Kerbe schlägt auch Fabrizio Romano, der zudem hinzufügt, dass Xavi unbedingt nach London wechseln möchte.

Was noch fehlt, ist eine Übereinkunft mit RB Leipzig. Chelsea will in Gesprächen mit dem Bundesligisten laut Romano schnell vorankommen, drückt also aufs Gaspedal, ehe noch andere Klubs den Transfer kapern könnten. Der FC Barcelona und der FC Bayern beobachten die Situation schon lange.

RB hatte Xavi erst im Januar für 50 Millionen Euro fest von Paris St. Germain verpflichtet und mit einem ungewöhnlich kurzfristigen Vertrag bis 2027 ausgestattet. Schon damals war augenscheinlich, dass der niederländische Nationalspieler im Sommer mit Gewinn weiterverkauft werden soll. Rund 70 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Verrechnung mit Chukuemeka?

Interessant: Laut ‚Sky‘ hat RB Interesse an Chelseas Carney Chukuemeka als Ersatz für Xavi. Gut möglich, dass der 21-Jährige in einem Deal verrechnet wird. In der vergangenen Rückrunde lief Chukwuemeka für Borussia Dortmund auf. Der BVB würde das technisch versierte Kraftpaket eigentlich gerne erneut ausleihen.