Hohe Kaufoption: Roma holt Ferguson

Die AS Rom hat Verstärkung für den Angriff eingetütet. Die Giallorossi leihen Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion für ein Jahr aus. Die Leihgebühr soll rund drei Millionen Euro betragen. Für den Anschluss sichert sich die Roma eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 37 Millionen Euro liegt.

Ferguson lief in der vergangenen Rückrunde leihweise für West Ham United auf. Für die Hammers blieb der 20-Jährige in acht Kurzeinsätzen torlos. Für Brighton gelangen dem 22-maligen irischen Nationalspieler in insgesamt 80 Partien 17 Tore und sechs Vorlagen.