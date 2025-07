Nächster Klub lockt Rodrygo

Ob Rodrygo bei Real Madrid eine Zukunft hat, bleibt fraglich – aus Saudi-Arabien gibt es nun einen weiteren Anwärter auf die Unterschrift des Brasilianers. Wie ‚Sky‘-Journalist Sacha Tavolieri berichtet, hat Al Nassr erste Kontakte zum Umfeld des 24-Jährigen aufgenommen. Ablöse- und Vertragsmodalitäten sollten für den zahlungskräftigen Klub von Cristiano Ronaldo (40) keine Hürde darstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge hat Ronaldo persönlich Rodrygo als Wunschspieler vorgeschlagen. In den vergangenen Wochen wurde der Flügelspieler immer wieder mit einem Transfer zum FC Arsenal in Verbindung gebracht, diesen würde der Brasilianer einem Engagement in der Wüste auch vorziehen. Doch Al Nassr ist gewillt, den Transfer zu finalisieren – beim Pay-TV-Sender ist die Rede von einem Angebot, das Rodrygo nur schwer ablehnen kann.