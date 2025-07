Neben RB: Nächster Bundesligist will Okafor

Werder Bremen könnte auf der Suche nach einem neuen Angreifer in der Serie A fündig werden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, befasst man sich an der Weser mit Noah Okafor von AC Mailand. Ein Transfer könnte sich aber als schwierig erweisen – im finanziellen Rahmen der Bremer wäre ein Leihgeschäft realistischer. Okafor wechselte 2023 für 15,5 Millionen Euro von RB Salzburg zu Milan, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht.

In der Modestadt konnte sich der 25-Jährige bislang noch nicht als Stammkraft etablieren. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Schweizer an die SSC Neapel ausgeliehen, kam allerdings nur auf vier Kurzeinsätze. Eine Rückkehr in den deutschsprachigen Raum könnte für den Nationalspieler (24 Länderspiele) eine reizvolle Perspektive bieten. Neben Werder sollen auch RB Leipzig und Besiktas Interesse zeigen. Interessant: Werders Kaderplaner Johannes Jahns und Okafor kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit bei RB Salzburg – ein Faktor, der den Bremern im Poker helfen könnte.