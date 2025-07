15 Millionen investiert: Wolfsburg verpflichtet Souza

Dem VfL Wolfsburg ist es gelungen, Vini Souza zu verpflichten. Der 1,87 Meter große Sechser kommt von Sheffield United und erhält nach erfolgreich absolviertem Medizincheck einen bis 2030 datierten Arbeitsvertrag bei den Niedersachsen. Dem Vernehmen nach kostet der Transfer die Wölfe 15 Millionen Euro Ablöse.

Den Deal eingefädelt hat Ex-Bundesliga-Profi Naldo. Der einstige Innenverteidiger, der selbst unter anderem für Wolfsburg in Deutschland kickte, begleitete den Transfer und agierte als Vermittler beim Wechsel von Souza in die Bundesliga. Für Sheffield lief der Brasilianer seit 2023 auf und absolvierte 76 Pflichtspiele.

Der 26-Jährige sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung in der Bundesliga und beim VfL Wolfsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und ich habe das Gefühl, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann. Ich freue mich sehr auf meine neuen Mannschaftskameraden und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“