HSV baggert an Chelsea-Sechser

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Mission Bundesliga-Klassenerhalt wandert der Blick des Hamburger SV nach England. Wie die ‚BBC‘ berichtet, haben die Rothosen wie auch der FC Valencia beim FC Chelsea ein Leihangebot für Lesley Ugochukwu hinterlegt. Der defensive Mittelfeldspieler war 2023 für 27 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Blues gewechselt, konnte sich in London aber nicht durchsetzen. In der vergangenen Saison war Ugochukwu an den FC Southampton verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem englischen Fernsehsender ist Chelsea jedoch eher geneigt, den Franzosen zu verkaufen, da die neuen FIFA-Regeln die Anzahl der Leihen außerhalb der heimischen Liga auf nur noch sechs beschränken. Eine Ausleihe innerhalb Englands wäre demzufolge die zweite präferierte Option. Sollte beides nicht zustande kommen und noch Leihkapazität ins Ausland vorhanden sein, könnte der HSV spät im Transferfenster möglicherweise noch einmal sein Glück versuchen.