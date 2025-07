Williams bleibt: Was bedeutet das für Barça & Bayern?

Man könnte fast schon meinen, Nico Williams hätte diesen Sommer alle an der Nase herumgeführt. Nach wochenlangen Wechselgerüchten um einen Transfer zum FC Barcelona und dem FC Bayern gab Athletic Bilbao am heutigen Freitag die Verlängerung mit dem 22-Jährigen bekannt – und zwar die XXL-Version. Bis 2035 läuft das neue Arbeitspapier des spanischen Europameisters. Doch ist Williams damit endgültig vom Markt?

Unter der Anzeige geht's weiter

Die 60-Millionen-Ausstiegsklausel wurde nach Angaben von Bilbao um „mehr als 50 Prozent“ angehoben und kratzt damit an der Marke von 100 Millionen Euro. Auf dem Papier ist ein Wechsel noch nicht komplett vom Tisch.

Dass die Bayern und auch Barcelona nun noch tiefer für den Linksaußen in die Tasche greifen, erscheint jedoch unrealistisch. Der Barça-Deal scheiterte dem Vernehmen nach an der Unklarheit um Williams‘ Registrierung bei den Katalanen. Ein noch teurerer Transfer ist utopisch für die Blaugrana. Vor allem, da der Flügelflitzer in Bilbao sein Wunschgehalt von zwölf Millionen Euro netto bezieht. Dazu herrscht in Barcelona viel Konkurrenz auf den Flügeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was macht Bayern?

Anders hätte das in München ausgesehen. Sportvorstand Max Eberl sucht händeringend nach einem neuen Mann für die linke Außenbahn. Williams wäre da angesichts der neuen Parameter die absolute Luxuslösung in puncto Ablöse und Gehalt. Auf absehbare Zeit werden sich die Umstände beim Spanier nicht mehr ändern.

Es bleibt also die Frage, ob der deutsche Rekordmeister am Ende doch für den großen Knall auf dem Transfermarkt sorgt. Wie ‚Bild‘-Reporter Christian Falk beim ‚Bayern Insider‘ berichtet, müssen die Verantwortlichen beim FCB nun entscheiden, ob die neue Ausstiegsklausel zu hoch ist oder nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alternativen wie Rafael Leão (26/AC Mailand) sind nicht gerade viel billiger als Williams. Dazu schwebt auch noch das Thema Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart) über der Säbener Straße – ebenfalls ein teures Unterfangen. Womöglich hat die Verlängerung von Williams das Thema Flügelspieler aber bei den Bayern für diesen Sommer begraben. Bilbao hat zumindest auf Jahre gesehen teure Fakten geschaffen.