BVB: Ricken erklärt Kovac-Verpflichtung

Bei Borussia Dortmund ist Geschäftsführer Sport Lars Ricken sehr froh über die Entscheidung, Niko Kovac als Cheftrainer installiert zu haben. Gegenüber ‚The Athletic‘ sagt der 48-Jährige: „Ich wollte einen Trainer von außerhalb, der sich einfach nur auf seinen Job konzentriert. Mit seiner Erfahrung als Spieler und Trainer dachte ich, Niko ist die richtige Person dafür“. Kovac übernahm den BVB im Februar und führte die Schwarz-Gelben noch in die Champions League.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Man kann seine Entwicklung sehen. Durch seine Erfahrung ist er jetzt in der Lage, eine tolle Beziehung zu den Spielern aufzubauen. Dadurch kommen viele Spieler an ihr Leistungsmaximum“, so Ricken über Kovac. Auch deshalb soll der Vertrag des Trainers, der 2026 ausläuft, möglichst zeitnah verlängert werden. Heute Nacht (3 Uhr) trifft der BVB in den USA bei der Klub-WM auf das mexikanische Team CF Monterrey.