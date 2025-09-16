Ausweg für Reals Asencio?

Abwehrspieler Raúl Asencio könnte Real Madrid im kommenden Transferfenster verlassen. Das italienische ‚Sportmediaset‘ berichtet, dass Olympique Marseille Interesse an dem 22-jährigen Eigengewächs zeigt. Der französische Erstligist beobachte die Situation ganz genau und denke darüber nach, konkrete Schritte einzuleiten.

Bei den Königlichen ist Asencio hinter Éder Militão (27), Dean Huijsen (20) und Antonio Rüdiger (32) nur Innenverteidiger Nummer vier. Auch David Alaba (33) schickt sich nach längerer Verletzungspause an, Asencio den Rang abzulaufen. Das Problem: Erst im Juni hatte der Rechtsfuß seinen Vertrag langfristig bis 2031 verlängert, mehr als eine Leihe könnte sich OM also voraussichtlich nicht leisten.