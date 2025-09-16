Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Ausweg für Reals Asencio?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sportmediaset
Asencio ist enttäuscht @Maxppp

Abwehrspieler Raúl Asencio könnte Real Madrid im kommenden Transferfenster verlassen. Das italienische ‚Sportmediaset‘ berichtet, dass Olympique Marseille Interesse an dem 22-jährigen Eigengewächs zeigt. Der französische Erstligist beobachte die Situation ganz genau und denke darüber nach, konkrete Schritte einzuleiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Königlichen ist Asencio hinter Éder Militão (27), Dean Huijsen (20) und Antonio Rüdiger (32) nur Innenverteidiger Nummer vier. Auch David Alaba (33) schickt sich nach längerer Verletzungspause an, Asencio den Rang abzulaufen. Das Problem: Erst im Juni hatte der Rechtsfuß seinen Vertrag langfristig bis 2031 verlängert, mehr als eine Leihe könnte sich OM also voraussichtlich nicht leisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Ligue 1
Real Madrid
Marseille
Raúl Asencio

Weitere Infos

La Liga La Liga
Ligue 1 Ligue 1
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Marseille Logo Olympique Marseille
Raúl Asencio Raúl Asencio
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert