BVB forciert schnelle Kovac-Verlängerung

Die Vorbehalte waren unüberhörbar, als Niko Kovac im Februar dieses Jahres als neuer Trainer von Borussia Dortmund vorgestellt wurde. Vor allem angesichts der Tatsache, dass sich der Kroate mit einem Vertrag bis 2026 durchgesetzt hatte, wohingegen der BVB doch vermeintlich nur nach einer Lösung bis zum Saisonende gesucht haben soll.

Nach der sensationellen Aufholjagd, die am Ende doch noch zur Champions League-Qualifikation führte, hat sich der Wind aber komplett gedreht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag möglichst noch während der Vorbereitung auf die kommende Saison um mindestens ein Jahr verlängert werden. Der BVB will damit auch ein Zeichen an die Spieler setzen, dass man langfristig mit dem Cheftrainer plant.

Ricken kündigte Gespräche an

Dass es direkt im Anschluss an die Klub-WM Vertragsgespräche geben soll, bestätigte Geschäftsführer Lars Ricken unlängst: „Wir haben Niko im Februar bewusst einen Vertrag bis 2026 gegeben. Niko ist kein Feuerwehrmann. Wir wollten den Spielern klarmachen, dass er auch nächste Saison da ist und dass sie ihm wirklich folgen müssen. Wir haben den Zeitablauf für die kommenden Monate besprochen und gesagt: Wir besprechen alles in Ruhe nach der Klub-WM.“

Und auch Hans-Joachim Watzke ließ zuletzt keinerlei Zweifel am Trainer aufkommen. Laut dem scheidenden CEO hat der „BVB aktuell mit Niko Kovac auch einen Trainer, mit dem ich sehr glücklich bin. Als unser Sport-Geschäftsführer Lars Ricken mich fragte – ‚Was hältst du davon, wenn wir den Kovac holen?‘ – habe ich sofort gesagt: ‚Das ist zu 100 Prozent gut.‘ Ich wollte Kovac ja schon zweimal holen.“