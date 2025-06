So plant der BVB mit den Gittens-Millionen

65 Millionen Euro zahlt der FC Chelsea für den Transfer von Jamie Gittens (20) an Borussia Dortmund. Die offizielle Verkündung des Deals dürfte in Kürze erfolgen. Beim BVB hat man bereits grobe Vorstellungen, wie man mit den Einnahmen vorgehen will.

Nach Informationen der ‚WAZ‘ soll ein Großteil der Gittens-Millionen für frisches Offensivpersonal ausgegeben werden. Im defensiven Mittelfeld – gehandelt wurde hier kürzlich wieder Ardon Jashari (22/FC Brügge), den es aber zum AC Mailand zieht – sehe man beim BVB dagegen „eher ein Überangebot“.

Ob ein Eins-zu-eins-Ersatz für Flügelstürmer Gittens kommt, sei derweil noch nicht final geklärt. Laut der ‚WAZ‘ erwägt man beim BVB auch, Verstärkungen „für die Halbpositionen, das zentrale offensive Mittelfeld oder Hybrid-Lösungen“ zu holen.

Kommt Bakayoko?

Ein konkretes Thema ist seit einiger Zeit Johan Bakayoko, 22-jähriger Rechtsaußen von der PSV Eindhoven. Der belgische Nationalspieler soll offen sein für einen Transfer in die Bundesliga, Konkurrenz gibt es aber aus Monaco und Marseille.

Gehandelt wird an der Strobelallee unter anderem auch der englische U21-Europameister Omari Hutchinson (21) von Premier League-Absteiger Ipswich Town. Keine Option ist Ex-Dortmunder Jadon Sancho (25/Manchester United), betonte Sportdirektor Sebastian Kehl einmal mehr: „Wir haben im Moment andere Ideen.“